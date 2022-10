Hoefkens zag dat Club niet met een bepaald gevoel en druk om kon: "Dit mag niet meer gebeuren, zo simpel is het"

Carl Hoefkens zag een gevoel en een druk over zijn Club Brugge neerdalen waar hij niet vrolijk van werd. Zijn nochtans ervaren ploeg kon niet met die druk om, stelde de T1 van blauw-zwart.

"We kwamen in het begin in de juiste posities en brachten Union zo in de problemen", kon Hoefkens over de schitterende start van zijn team in het Dudenpark nog wel tevreden zijn. "Na de 0-2 sloop een gevoel in de groep dat we alles te verliezen hadden. Dan komt er een bepaalde druk en met die druk konden we niet omgaan in de laatste zestig minuten. Zij kregen heel veel vertrouwen, gekoppeld aan kwaliteiten."

Dat vertrouwen bij Union bracht nogal wat teweeg in deze wedstrijd. "Dan maakten ze het ons heel moeilijk in de omschakeling en op stilstaande fases. Ook bij die fases zag je ons denken: het zal toch niet kunnen misgaan? Dat moet eruit naar de toekomst toe. Dit is een belangrijke les. Dit mag nooit meer gebeuren, zo simpel is het."

In elke omstandigheid blijven voetballen

Het is geen woede die overheerst bij Hoefkens, wel teleurstelling. "Ik ben vooral ontgoocheld omdat wij bij elke omstandigheid de ballen moeten tonen om te blijven voetballen en het geloof in de eigen kwaliteiten te hebben. Ook in een stadion dat in vuur en vlam staat, ook wanneer er een ongelooflijk geloof is bij de spelers van de tegenstander en hun aanhang."

Een bepaalde speler met de vinger wijzen, deed Hoefkens niet. "Het is geen individueel verhaal. Dat gevoel sluipt in een groep, is zelfs naast het veld te merken. Wellicht gaat dat ook leven bij de supporters en bij iedereen die naar de wedstrijd aan het kijken is." Afsluiten deed hij met een compliment voor de tegenstander: "Er is in heel België veel respect voor Union, dat al positieve kritieken kreeg."