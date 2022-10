Bart Nieuwkoop kopt Union na rollercoaster naar punt dat aanvoelt als zege: "Mooi dat we tegen Club weten te scoren"

Bart Nieuwkoop was tegen Club Brugge de Union-speler die voor het punt zorgde met zijn kopbalgoal. De Nederlander was misschien wel de gelukkigste mens in het Dudenpark zaterdagavond.

Tien minuten voor affluiten brak het gloriemoment van Nieuwkoop aan. "Ik probeer wel altijd aan de tweede paal te komen voor de voorzet. Gelukkig kwam die van Loïc Lapoussin er dit keer, zoals hij er tegen Braga ook eentje gaf voor Boniface. Ik stond op de goede plek."

De ontlading was enorm, ook uiteraard omdat Union zo lang met tien man moest spelen. "Er kwamen wel emoties los. Je kan erin blijven hangen en dan gaat die negatieve spiraal ook een invloed hebben. Dat was vlak na de rode kaart wel een beetje het geval, maar dan moet je je herpakken, om daar extra energie uit te halen. Het kwam dan aan op de individuele duels en die wisten we in de tweede helft wel te winnen."

'Koppie' erbij houden

Doelpunten maken tegen Club Brugge lukte vorig seizoen niet voor Union in al die onderlinge duels. Nu moest Union twee keer scoren en daar slaagde het ook in. "Mooi dat we voor het eerst sinds lang tegen Club hebbben kunnen scoren. Je moest voor het gelijkspel gaan, maar je moest er ook je koppie wel bijhouden. Als je goed in de wedstrijd zit, zit het in het hoofd ook goed en dan heb je vaak de eerste en tweede bal."

Het veroveren van de afvallende bal was cruciaal, net als die enorme vechtlust die Unon weer demonstreerde. "De energie moet je uit jezelf halen, maar als je in dit stadion speelt, met iedereen die erachter staat... De fans blijven zingen, dat helpt ons enorm. We hebben al genoeg laten zien dat we ons in een wedstrijd kunnen terugknokken. Dus of dat nu met elf, of met tien is..."

4 op 6 tegen Gent en Club

De Brusselaars komen met 4 op 6 uit duels tegen Gent en Club. Verre van slecht. "Het is een goede week geweest", trapt Nieuwkoop een open deur in. Het zijn ook wel matchen die kunnen gaan wegen. "Het zijn allemaal zware wedstrijden, maar ik denk dat we laten zien hebben dat we dit wel kunnen managen. De coach zal ook wel de juiste wissels toepassen."