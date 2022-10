Ware leider man van de match in Union - Club Brugge: "Een gouden speler, hij straalt iets van onoverwinnelijkheid uit"

Eigenlijk was heel Union het 'collectief van de match' tegen Club, maar we hebben ook een man van de match aangeduid. Een echt leiderstype, die de comeback van Union op gang bracht.

Dan hebben we het over Christian Burgess. Niet toevallig was de verdediger diegene die de 1-2 binnenkopte, maar hij deed nog zo veel meer. De Engelsman nam zijn ploeg echt op sleeptouw en was voor de Club-aanvallers een ware last. Ook met bij momenten viriel spel. Burgess was de leider waar Union zaterdag nood aan had.

Brengt passie over op elftal

Zijn ploegmaat Bart Nieuwkoop weet maar al te goed wat Burgess de ploeg bijbrengt. "De kopduels die hij altijd weet te winnen, de passie die hij in het spel legt. Dat brengt hij over op het elftal. Hij straalt iets van onoverwinnelijkheid uit. Als ik naar hem kijk, wil ik hetzelfde brengen als hij doet. Als we dat op die manier kunnen doen, versterken we elkaar."

Ook trainer Karel Geraerts heeft niets dan lof voor de man die in de zomer van 2020 transfervrij werd opgepikt bij Portsmouth. "Burgess is een winnaar, een type speler die ik absoluut bewonder in mijn ploeg. Hij kan ongelooflijk goed voetballen, hij is belangrijk met en zonder bal. Hij weet bepaalde zaken te organiseren. Hij is hard, maar blijft binnen de lijnen van het toelaatbare. Een gouden speler voor mij."