Opvallend: vader van Dedryck Boyata geeft in Union-shirt de aftrap van topaffiche in het Dudenpark

Een opvallend moment al voor aanvang van Union - Club. De vader van Dedryck Boyata was uitgenodigd om de aftrap te geven.

Het meest opmerkelijke was nog dat Bienvenu Mandungu Boyata dit deed volledig uitgedost in de kleuren van Union, terwijl zijn zoon toch bij tegenstander Club Brugge voetbalde. Dedryck ging zijn vader wel begroeten in de middencirkel en er volgde nog een hartelijke omhelzing voor de aftrap.

Vader Dedryck Boyata ex-speler van Union

Het was overigens geen officieel wedstrijdshirt dat Boyata senior droeg, wel een geel shirt met 'Hey!' op. Dat is de partner in mobiele telefonie van Union SG. Dat de vader van de Rode Duivel dit shirt droeg, is te verklaren door het feit dat hij in de jaren negentig zelf nog voor Union voetbalde.

De man had zaterdagavond na het geven van de aftrap dan ook vooral oog voor het begroeten van het Union-publiek. Nadien zag hij zijn voormalige ploeg gelijkspelen tegen de huidige club van zijn zoon.