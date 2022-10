"Zie overal Club Brugge, Genk en Antwerp als titelfavorieten, hopelijk worden wij ook serieuzer genomen nu": wat denkt bestuur na krasse uitspraak kapitein?

Union kwam zaterdagavond terug van een 0-2 achterstand tegen Club Brugge. En dat noopte kapitein Teddy Teuma tot enkele krasse uitspraken toch wel.

“We hebben laten zien dat we elk team aankunnen. Het is heel goed voor de toekomst en het moreel. We hebben de kwaliteit om altijd in onszelf te geloven."

“Op de vraag wie de titelfavorieten zijn, zie ik overal de namen van Club Brugge, Genk en Antwerp terugkeren, terwijl wij evenveel punten hebben dan Club. Misschien nemen ze ons nu iets serieuzer."

Druk

Dat waren de niet mis te verstane woorden van Teddy Teuma na het gelijkspel tegen Club Brugge. Het bestuur van Union wil de spelers geen druk opleggen.

"De titel mag niet onze ambitie zijn. Niets is onmogelijk, maar we moeten ons niet opzadelen met die druk", aldus CEO Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws. "Ik zeg wel dat het chapeau is hoe goed Union het doet met dit drukke programma."