Teddy Teuma na de comeback met tien tegen Club Brugge: "Ik hoop dat we eindelijk serieus worden genomen"

Union kwam zaterdagavond terug van een 0-2 achterstand tegen Club Brugge. Teddy Teuma hoopt eindelijk op erkenning voor zijn ploeg.

Union heeft opnieuw blijk gegeven van groot karakter. Na een kwartier stond het op een 0-2 achterstand tegen Club Brugge ​​en stond het met tien man, maar het werd toch nog 2-2. "We speelden tegen het beste Belgische team en we zijn erin geslaagd om terug te komen in deze wedstrijd, 10 tegen 11", zei kapitein Teddy Teuma na de wedstrijd.

“We hebben laten zien dat we elk team aankunnen. Het is heel goed voor de toekomst en het moreel", vervolgde de aanvoerder van Union. "We hebben de kwaliteit om altijd in onszelf te geloven. We zijn compact gebleven om de 1-3 in de tweede helft niet tegen te krijgen. Ik zou zelfs zeggen dat we met wat meer tijd nog konden winnen.”

Teuma "hoopt" nu dat de Union als kandidaat voor de top vier, of zelfs voor de titel, wordt gezien. “Op de vraag wie de titelfavorieten zijn, zie ik overal de namen van Club Brugge, Genk en Antwerp terugkeren, terwijl wij evenveel punten hebben dan Club. Misschien nemen ze ons nu iets serieuzer."