Geraerts en zijn spelers bespreken emoties en ambities na comeback: "Dit is club die goed en doordacht geleid wordt"

De comeback van Union tegen Club bracht veel emoties los. Naar de ware ambities van Karel Geraerts en zijn spelers werd achteraf gepeild.

Weinigen hadden nog een cent gegeven voor de kansen van Union na de 0-2 en de rode kaart voor Adingra. "Na de rode kaart was ik een beetje boos op de scheidsrechter", bekende Teddy Teuma. "Penalty of geen penalty, daar kan je over discussiëren. Vooral de rode kaart lag zwaar op mijn maag. Je kan ook geel geven, ik vond rood overdreven. Dat we nog konden terugkeren, is schitterend."

Trainer Geraerts ging in op wat die uitsluiting losmaakte bij iedereen. "Ik wil alle spelers van Club en Union een pluim geven. Dit was een wedstrijd die echt uit de hand kon lopen. Iedereen is koel gebleven en binnen de lijntjes gebleven. Het waren speciale omstandigheden, met emoties die hoog oplopen. Wel moet er binnen het voetbal respect zijn voor mekaar en dat was het geval."

Veel vertrouwen en inspraak voor de coach

Wat is eigenlijk het geheim van Union? "Wij zijn een club die heel goed en doordacht geleid wordt. Er zijn heel goede spelers vertrokken, maar wij zijn geen club die zomaar links en rechts wat spelers gaan halen. Als staf krijg je veel vertrouwen en inspraak. Je kan werken zoals je wil en dat geeft vleugels aan een coach. Dat is heel aangenaam."

© photonews

Dat de top vier de ambitie is, wilde Geraerts niet uitspreken. "Met een wedstrijd om de drie dagen krijgen we te maken met een hels tempo. Best om niet te veel vooruit te kijken, want anders ga je verzuipen in de kalender." Zijn spelers willen toch graag wel zo hoog mikken. "Als we horen dat we geen favoriet zijn voor de top vier, dan pikeert ons dat wat", haalt Ismaël Kandouss zelfs aan.

Lichtjes gepikeerd

"Gezien ons vorig seizoen en het begin van dit seizoen, denk ik dat we mogen zeggen dat we kandidaat zijn voor de top vier", meent de verdediger. "Als anderen daar anders over denken, heeft dat misschien te maken met het beeld over de club. Twee jaar geleden speelde Union nog in 1B en er zijn nu eenmaal ploegen met een groter budget dan Union."

"We hebben van Europa geproefd. Ik denk dat de ambitie is om terug europees ticketje bemachtigen", zo bekijkt Dante Vanzeir het; "Via play-off 1 is de snelste weg, maar er bestaan ook nog andere wegen. Ik denk dat het geen ongezonde ambitie is om in de top vier te willen eindigen. Als we er dan net uit vallen, is dat ook niet zo erg voor een club als Union. Ik denk dat dat wel genoeg motivatie is."