Union sprokkelt punt op veld van Club Brugge maar mocht hopen op meer na 90 sterke minuten

De topper in 1A is uitgedraaid op een scoreloos gelijkspel tussen Club Brugge en Union. Vooral leider Union mocht hopen op meer, de bezoekers waren op het eerste kwartier na de hele tijd de betere ploeg maar een sterke Mignolet kon Club meermaals redden.

Club Brugge-trainer Schreuder hield ook met de afwezigheid van Hendry vast aan zijn driemansdefensie met Mitrovic als vervanger voor de geschorste Schot. Eén linie daarvoor had de Nederlander wel wijzigingen in petto door Rits op de bank te zetten en Sobol op de linkerflank te posteren zodat Noa Lang meer in steun van Dost zou kunnen spelen.

In het eerste kwartier leek het ook de juiste aanpak want Club Brugge was baas aan de bal, weliswaar zonder al te veel doelgevaar.

Union kwam beter in de wedstrijd en kreeg ook de eerste grote kans van de wedstrijd. Vanzeir miste zijn schot waardoor Nieuwkoop aan de tweede paal het leer nog bijna in doel kon sliden maar de Nederlander kwam enkele teenlengtes tekort.

Het was een eersste waarschuwing voor Club want union voelde dat er meer in zat. Vanzeir kwam twee minuten later oog in oog met Mignolet na mistasten van Nsoki maar raakte niet voorbij Mignolet.

De Brugse goalie moest zich in de eerste helft wel meermaals onderscheiden want ook een prima afstandsschot van Teuma en een grote kans voor Lapoussin in het strafschopgebied van Club werden gekeerd door de Limburgse doelwachter.

Schreuder besefte aan de rust dat het anders moest en dat de slag om het middenveld verloren werd. Hij haalde Noa Lang naar de kant voor Eder Balanta. Maar dat gaf niet meteen beterschap want ook in de tweede helft zat Union goed in de wedstrijd.

Wie niet goed in de wedstrijd zat, was Stanley Nsoki. De Franse centrale verdediger gaf in de tweede helft niet al te veel goede passes maar Schreuder liet hem wel staan.

Na een periode van zo'n 20 minuten zonder echt grote kansen vond Union in het laatste kwartier de energie om in het slotkwartier nog een poging te doen om de drie punten weg te kapen in Jan Breydel.

Waanzinnig hoe Union Club wegspeelt vanavond. Er is niemand die nog kan zeggen dat Club de beste ploeg van België is. #CluUsg pic.twitter.com/JC0l5aAlKY — Karel De Meester 🌈 (@Karel_DMeester) January 27, 2022

Het was de eerste keer dit seizoen dat we Club Brugge in de Jupiler Pro League zo op de counter zagen spelen. Enkel De Ketelaere had in de tweede helft een poging in huis toen hij drie man omspeelde en in de 16 kwam maar zijn afgeweken schot kon nog geweerd worden door Moris.