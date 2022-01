Standard Luik slaat tweemaal toe in het slot en behaalt zijn eerste overwinning van 2022

Tweemaal was Standard Luik levensgevaarlijk in het slot. Emond in het slot van de eerste helft en Dragus deed hetzelfde op het einde van de partij. Tweemaal tegen Eupen en zes op zes voor de Rouches dit seizoen. Zo pakt Standard zijn eerste overwinning van 2022.