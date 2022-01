Antwerp laat dure punten liggen: The Great Old raakt niet voorbij STVV na een kansarme wedstrijd

Antwerp is deze avond niet voorbij STVV geraakt in de Jupiler Pro League. Na een kansarme wedstrijd speelde The Great Old 1-1 gelijk tegen STVV. Balikwisha en Hara zorgden voor de doelpunten.

Het eerste kwartier was een duidelijke studieronde, want beide ploegen kregen geen kansen bij elkaar gevoetbald. STVV was de betere ploeg, maar de eerste kans was wel voor Antwerp. Benson legde zijn schot naast.

De Kanaries hadden het overwicht zonder echt gevaarlijk te zijn, maar na 20 minuten kwamen toch ook de bezoekers eens opzetten. Een mooie aanval kwam tot bij Hayashi, maar ook hij legde de bal naast.

Er viel maar weinig te beleven op de Bosuil, maar het eerste schot binnen het kader was wel meteen raak. Ritchie De Laet gaf de bal mooi buitenkant voet mee met Balikwisha en de aanvaller kon aanleggen van net buiten de zestien. Zijn schot ging knap richting de linker beneden hoek: 1-0.

STVV kon er maar weinig tegenover zetten, maar net voor de rust kwam de club toch nog eens gevaarlijk opzetten. Hayashi kreeg alle tijd en ruimte om aan te leggen, maar zijn schot ging over het doel van Butez. 1-0 was zo de ruststand.

De tweede helft kon niet beter beginnen voor STVV, want de Kanaries kwamen al snel op gelijke hoogte. Een hoekschop werd goed gedevieerd door Leistner en Hara stond op de juiste plaats om de gelijkmaker binnen te duwen: 1-1.

Na de 1-1 was er opnieuw bitter weinig te beleven op de Bosuil. De wedstrijd speelde zich vooral op het middenveld af en beide ploegen kregen maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald. Dessoleil kopte nog over en een schot van Miyoshi was te zwak om Russo te verontrusten. Een tweede doelpunt van Hara werd dan weer terecht afgekeurd voor buitenspel.

In het slot probeerde Antwerp nog wel, maar doelpunten vielen er niet meer. Daardoor blijft Antwerp steken op een 1-1 gelijkspel. The Great Old komt door dit punt voorlopig op gelijke hoogte met Club Brugge in het klassement. STVV staat op de 11de plaats.