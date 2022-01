Speler die midden oktober uitviel traint weer mee bij Antwerp, twee extra spelers onzeker

Royal Antwerp FC zal binnenkort weer een beroep kunnen doen op de diensten van Aurélio Buta.

De 24-jarige speler van Antwerp viel midden oktober uit. De Portugees hoopt snel weer op het veld te staan. Minder is dan weer dat hij niet lijkt aan te sturen op een verlengd verblijf bij The Great Old en transfervrij zal vertrekken.

Minder goed nieuws is er voor Benson. Hij moest vijf minuten voor de rust vervangen worden tegen STVV na problemen met de knie. Vandaag moet onderzoek uitwijzen wat er scheelt.

Ritchie De Laet sloeg zijn enkel om in dat duel. Die schade zou meevallen, ondanks het feit dat de aanvoerder nog een eindje doorspeelde op de gehavende enkel.