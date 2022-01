Nainggolan woedend op Priske na gelijkspel tegen STVV: "Waarom?"

Bij Royal Antwerp FC kwam het gelijkspel van dinsdagavond tegen STVV duidelijk heel hard binnen.

Zo kwam voorzitter Paul Gheysens in de kleedkamer langs om te zeggen hoe ondermaats de ploeg weg gespeeld had.

Ook bij Radja Nainggolan was de frustratie groot. In de spelerstunnel haalde hij stevig uit naar trainer Brian Priske.

Die had Jelle Bataille en Alhassan Yusuf aan de kant gelaten, voor Sam Vines en Pieter Gerkens. “Waarom het team veranderen? Never change a winning team, fucking hell”, was de reactie van Nainggolan.