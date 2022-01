Brian Priske bijzonder ontgoocheld na gelijkspel tegen STVV: "Er waren te veel spelers onder hun niveau"

Antwerp is er dinsdagavond niet in geslaagd om de overwinning te pakken tegen STVV. The Great Old bleef op een 1-1 gelijkspel steken tegen de Kanaries. Brian Priske was na de wedstrijd dan ook niet tevreden.

Er was niet alleen puntenverlies voor Antwerp, maar ook de wedstrijd zelf was gewoon niet goed genoeg van The Great Old. "Het is geen goed resultaat en geen goede prestatie. We hebben veel te traag gespeeld en hadden makkelijk balverlies. Er is ook te weinig vooruit gespeeld. Er waren te veel spelers onder hun niveau", legde Priske uit op de persconferentie.

In het begin van de tweede helft kreeg Antwerp snel een tegendoelpunt te verwerken. "Ik ben niet tevreden over het begin van de tweede helft. We hadden volledige controle en dan hebben we balverlies en valt er een doelpunt, waardoor het opnieuw zeer moeilijk wordt. STVV heeft het goed gedaan in de defensieve organisatie. We moeten beter doen en meer kwaliteit hebben in ons offensief spel. We gaan nu deze wedstrijd snel proberen vergeten en vooruit kijken naar zondag", aldus de trainer van Antwerp.

Nog meer slecht nieuws voor Antwerp waren de blessures voor Benson en De Laet. Beide spelers moesten namelijk naar de kant gehaald worden tijdens de wedstrijd. Meer info over de blessures is er echter nog niet. "Ik heb nog niet met de kinesist gesproken. Ik heb geen idee hoe het met de blessures is", zei Priske.