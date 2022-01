Björn Engels zoekt geen excuses: "We waren echt niet goed vandaag"

Bij Antwerp heerst er vandaag vooral teleurstelling bij de spelers, de staf, het bestuur en de supporters. The Great Old speelde dinsdag namelijk een zwakke wedstrijd tegen STVV en raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

De trainer en de spelers reageren bijzonder ontgoocheld op het gelijkspel. Zo zocht ook Björn Engels geen excuses voor de zwakke prestatie van zijn ploeg. "We kregen maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald. We waren echt niet goed vandaag", legde Engels uit in een reactie bij Sporza.

Volgens Engels was een gelijkspel terecht. "Ik denk niet dat we meer verdienen dan een punt. Het was een heel moeilijke wedstrijd voor ons. Er valt ook een tegendoelpunt via een stilstaande fase, wat net iets te veel aan het gebeuren is", aldus de centrale verdediger van Antwerp.