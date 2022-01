Einde verhaal: jonge Belg zet zinnen op vertrek bij Antwerp en traint bij beloften

Met mannen als Jelle Bataille, Aurelio Buta en Ritchie De Laet voor hem in de pikorde komt Robby Quirynen nauwelijks aan spelen toe bij Antwerp. De jonge rechtsachter heeft zijn zinnen dan ook op een vertrek gezet.

Robbe Quirynen (20) belandde in 2017 op de Bosuil. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Moeskroen. Tot voor kort maakte Quirynen deel uit van de kern van Brian Priske, maar tot dusver kwam de jeugdinternational dit seizoen amper drie keer in actie voor de Great Old.

Antwerp wilde het contract van Quirynen alsnog verlengen, maar dat zag hij niet zitten. Quirynen heeft volgens GvA zijn zinnen gezet op een vertrek. Hij traint sinds kort met de beloften mee.

Wil Antwerp nog iets verdienen aan Quirynen, dan moet het hem tijdens deze wintermercato van de hand doen. Aan het einde van het seizoen loopt het contract van de flankverdediger immers af. .