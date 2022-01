Voorzitter Paul Gheysens laat van zich horen in kleedkamer Antwerp: "Het mag gezegd worden dat het teleurstellend was"

Paul Gheysens was helemaal niet tevreden over de prestatie van Antwerp dinsdagavond tegen STVV. De voorzitter ging na de match naar de kleedkamer om zijn ongenoegen te uiten tegenover de spelers.

Radja Nainggolan vertelde voor de camera van VTM Nieuws dat hij de reactie van de voorzitter terecht vond. "Het mag gezegd worden dat het teleurstellend was. Er werd te weinig gevoetbald en te veel voor de lange bal gekozen. Zo heb je geen vreugde in het spel", legde de middenvelder uit.

Ook Nainggolan was dus niet tevreden. "Het was niet goed vandaag. We verloren heel wat duels en hadden vaak balverlies. Er was ook te weinig concentratie, want ze scoren via een corner en even later lukt het bijna weer voor hen. Als topclub mogen zo'n dingen niet gebeuren", aldus Nainggolan.