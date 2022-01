Bernd Hollerbach zeer tevreden over prestatie STVV: "Normaal moeten we hier winnen"

STVV heeft dinsdagavond een goede indruk gemaakt op het veld van Antwerp. De Kanaries maakten het de Great Old knap lastig en uiteindelijk eindigde de wedstrijd op een 1-1 gelijkspel na doelpunten van Balikwisha en Hara.

Bernd Hollerbach, de trainer van STVV, was na de wedstrijd zeer tevreden over de prestatie van zijn jongens. "We hebben zeer goed gespeeld. Vanaf het begin was er een goed blok en we waren ook de betere ploeg. Normaal moeten we hier zelfs winnen", legde de trainer uit.

Volgens Hollerbach heeft de overwinning tegen Seraing van het voorbije weekend er iets mee te maken. "De drie punten tegen RFC Seraing hebben ons goed gedaan. Mijn complimenten aan de ploeg voor de prestatie vandaag", aldus Hollerbach.