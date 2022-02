Racing Genk pakt ook de maat van KV Mechelen in eigen huis en wint met 4-1 van 10 KVM-spelers

Racing Genk heeft voor de vierde keer op rij een thuiswedstrijd al winnend afgesloten. Tegen KV Mechelen werd het simpel 4-1 al moest KV Mechelen na een halfuur voetballen wel met 10 voort.

Bernd Storck besloot zijn ploeg op maar liefst 6 plaatsen te wijzigen in vergelijking met de 2-0 gewonnen partij tegen Standard afgelopen weekend. Zo koos hij voor een volledig nieuwe verdediging, kwam Heynen er opnieuw in voor Thorstvedt en verdween Bongonda naar de bank voor Oyen. Bij KV Mechelen kon Vrancken opnieuw rekenen op Nikola Storm.

De bezoekers begonnen het beste aan de partij maar toch stond het na 4 minuten al 1-0. Onuachu hield Vanlerberghe af en gaf de bal mee met Trésor die op het perfecte moment meegaf met Oyen. De youngster faalde niet oog in oog met Coucke en trapte de 1-0 in doel.

© photonews

Grote kansen waren er daarna even niet en dat had KV Mechelen ana zichzelf te danken. Cuypers vergat zijn voet goed te zetten tegen een lage voorzet van Bijker om de 1-1 in doel werken.

Ondanks de achterstand was de partij zeker niet gespeeld maar Thibault Peyre maakte het Malinwa wel zeer lastig door met een stevige tackle Onuachu onderuit te halen. Lardot zag er geen graten in maar na een VAR-interventie kreeg de verdediger toch nog rood.

© photonews

Wat volgde was een kwartier van dominantie door Racing Genk op zoek naar de dubbele voorsprong maar grote kansen kwamen er niet waardoor beide ploegen met 1-0 de kleedkamer in trokken.

De tweede helft kondigde zich aan als een vervolg van het spel aan het einde van de eerste helft maar dat draaide al snel anders uit. Na een corner in de 46e minuut stond Cuypers immers aan de eerste paal om met een volley Vandevoordt te verschalken.

© photonews

Genk voerde de druk op maar had het lastig om de ruimte te vinden. De vezoekers lagen alvast op vinkenslag om tegen te prikken maar Vandevoordt reageerde attent.

© photonews

Via het veldspel was het lastig voor Genk om grote kansen af te dwingen. In de nasleep van een vrije trap lukte het echter wel voor de thuisploeg. Ito kreeg de bal aan de rechterflank en besloot om nogmaals de meegekomen torens te bedienen. Sadick stond op de goede plaats om de 2-1 in doel te koppen.

Na bijna een uur met tien man te spelen, was het vat af bij KV Mechelen. De thuisploeg nam echter geen genoegen met amper één doelpunt voorsprong en had duidelijk haar les geleerd na de 1-1. In de 80e minuut viel dat derde doelpunt dan ook. Onuachu kwam net tekort maar Bongonda kon de 3-1 wel in een leeg doel werken. Ook Onuachu kwam in zijn honderdste wedstrijd voor Racing Genk nog op het scorebord.

Door de zege komt Racing Genk nu op één puntje van KV Mechelen op de achtste plaats. Top 4 lijkt de stille ambitie van de Limburgers maar het verschil met Anderlecht is al 7 punten. KV Mechelen heeft nog een wedstrijd tegen OHL tegoed en kan dus nog altijd tot op één puntje naderen van de top 4.