KV Mechelen doet zichzelf de das om in Genk met rode kaart na halfuur: "Je weet wat dan de consequenties zijn"

Een cruciale in fase in de wedstrijd was het, de rode kaart voor Thibault Peyre. KV Mechelen kwam nog langszij en hield even stand maar ging uiteindelijk toch kopje onder in de Cegeka Arena in Genk.

"Een grote ontgoocheling", noemt Wouter Vrancken de nederlaag tegen Racing Genk. "Genk verdient de drie punetn maar het had anders kunnen lopen. We beginnen goed met goed voetbal maar lopen op een counter. Dat kan gebeuren, we behielden het vertrouwen om voetbal te brengen en dat ging goed tot aan de rode kaart", klinkt het.

Aan die rode kaart van Peyre ging een slechte pass van Storm vooraf, iets dat ook Vrancken gezien had. "Maar als de jongens initiatief tonen, kan ik hen dat niet kwalijk nemen dat er soms eens iets mis gaat. Die verdedigende actie van Peyre had niet gemoeten. Als je daar zo tacklet, moet je 100% zeker zijn dat je de bal hebt want je weet wat de consequenties zijn. Hij had op zijn voeten moeten blijven want stond positioneel niet slecht", analyseerde Vrancken de fase.

© photonews

In de tweede helft kwam Mechelen snel langszij en duurde het tot in het laatsate kwart van de wedstrijd voor het 2-1 werd. "We startten daar goed, vonden de vrije mensen in de opbouw. Maar sommige jongens waren te nerveus. Als we rustiger konden blijven, konden we ons spel meer controleren. De manier waarop de jongens het wilden doen was goed, de uitvoering niet altijd", besluit de trainer van KV Mechelen.