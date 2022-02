Thibault Peyre slaat mea culpa: "Rode kaart was mijn fout"

Ondanks een vroege achterstand deed KV Mechelen het niet onaardig in de Cegeka Arena tegen Racing Genk. Maar de rode kaart van Thibault Peyre deed de wedstrijd kantelen

Onuachu had nog een lange weg te gaan en liep door richting doel vanop zo'n 20-25 meer. Thibault Peyre kwam langs opzij ingegleden maar miste de bal volledig. Met zijn lichaam bracht hij Onuachu uit balans. Ref Lardot gebaarde eerst nog dat Peyre zelfs de bal had maar werd door de VAR tot de orde geroepen en trok dan toch rood.

"Ik ven enorm ontgoocheld, ook voor het hele team want ze moesten nog een uur met tien verder", klinkt het bij Peyre na afloop van de wedstrijd die KV Mechelen met 4-1 verloor tegen KV Mechelen. "Ik ging voor de bal maar Onuachu tikt de bal nog slim aan", vertelt hij op de clubwebsite.

Mea Culpa

Peyre raakte Onuachu dus niet met zijn voeten maar beseft wel waarom hij toch rood kreeg. "Ik was de laatste verdediger en moest de bal hebben. Het is mijn fout, ik neem mijn verantwoordelijkheid op, het was rood. Als je daar de bal mist, is het fataal", besluit de centrale verdediger.