Indrukwekkend Cercle pakt nu ook scalp van tien Anderlecht-spelers en 24 op 27

Cercle Brugge heeft de beste reeks uit zijn bestaan neergezet. Er werd vooroorlogs wel eens een reeks van tien winstpartijen neergezet, maar dat was nog in het tweepuntensysteem. Tegen Anderlecht pakten ze de zege dankzij een doelpunt van de onvermijdelijke Matondo. Hoedt kreeg al snel rood.

Zelden een match geweten waarin in de eerste helft geen goals vielen, maar er zoveel te vertellen viel. Niet qua kansen, maar wel qua opstelling, fouten en tactiek. Dat laatste hadden we vooraf al voorspeld: Cercle Brugge ging 90 minuten hoog druk zetten. Het uitvoetballen van Anderlecht zou niet zonder risico's zijn... En zo geschiedde.

Hoedt rood, Kompany enerveert zich steeds meer op arbitrage

Anderlecht wist er wel een paar keer goed uit te komen en was dan gevaarlijk, maar Cercle probeerde intussen wel elke bal te onderscheppen die naar het middenveld gestuurd werd. Daar stond Yari Verschaeren niet echt op zijn positie te voetballen en op rechtsback moest Sardella het voor de eerste keer in lange tijd gaan opknappen.

Het maakte het niet makkelijker voor paars-wit. Sardella speelde duidelijk met de daver op het lijf. Na 25 minuten verdedigde hij ook nog eens langs de verkeerde kant op Matondo en moest Hoedt - die daarvoor ook aan één van zijn mindere matchen bezig was - aan de noodrem gaan hangen. Ref De Cremer gaf eerst geel, maar de VAR riep hem bij zich en via de beelden concludeerde ook hij dat Hoedt de laatste man was: rood.

Cercle kan blijven gaan

Anderlecht nog meer dan een uur met tien. Kompany enerveerde zich duidelijk op de arbitrage. Hij offerde Raman op om Delcroix in te brengen. En ja, dan kreeg Cercle nog meer vleugels na hun recente 21 op 24. De Brusselse verdedigers kregen geen seconde tijd meer. Of het dan wel het beste idee was om van achteruit te blijven uitvoetballen, laten we in het midden.

Cercle kan zo'n pressing immers 90 minuten volhouden. Over hun fysieke paraatheid schreven we deze week nog en ze bewezen dat het geen bluf was. Ze kunnen blijven gaan. Anderlecht kreeg nog meer slecht nieuws tijdens de rust, want Delcroix moest er alweer af. Mogelijk dus weer een blessure voor de net herstelde verdediger.

Anderlecht hield Cercle wel van grote kansen tot... Rabbi Matondo zijn duivels ontbond. De spits haaldse eens uit van buiten de zestien en ramde de bal in het verste zijnet. Een kanonskogel waar Van Crombrugge geen verhaal tegen had. Het bleek genoeg voor de winst, want collega Didillon had letterlijk niets te doen.

Ja, hij zag eens een afstandsschot van Refaelov voorbijzoeven, maar dat was het ook. Cercle had nog de beste kansen, maar het was tot de 87ste minuut wachten op de 0-2. Weeral Matondo brak door en omspeelde Van Crombrugge. Hij trof nog de paal, maar in de herneming scoorde Kanouté. Match gespeeld. Anderlecht moet zondag op Union op zoek naar herstel, want de kloof kan morgen weer groter worden.