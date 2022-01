Cercle-wonderdokter Thalhammer? "We verdienden die winst tegen Anderlecht"

Dominik Thalhammer mag gerust een wondercoach genoemd worden. De resultaten die hij neerzette met Cercle Brugge nadat ze eerst in degradatiegevaar verkeerden, mogen meer dan gezien worden. Ook Anderlecht vond geen antwoord op hun speelwijze.

Cercle wachtte niet af en greep Anderlecht meteen bij de keel. De rode kaart voor Hoedt was daar ook een gevolg van. "Ik ben heel trots op mijn team", aldus Thalhammer. "We verdienden deze winst. Onze eerste 35 minuten waren fantastisch. Na de rode kaart vond ik ons wel wat slordig, maar in de tweede helft was die focus er weer. Wat ik hier allemaal veranderd heb? Het gaat niet over mij. Het gaat over de attitude en de mentaliteit van de spelers hier. De intensiteit die ze kunnen opbrengen. We dwongen Anderlecht fouten te maken met onze pressing."

De Oostenrijker heeft nu 24 op 27 gepakt met zijn team en zijn spelers barsten van het vertrouwen. Wat is er nog allemaal mogelijk? "We moeten bescheiden blijven. Dromen doe ik alleen van de volgende match. Niet alles was perfect vandaag, maar we kunnen nu wel genieten. Dat is onze stijl. We willen gewoon onze jonge spelers beter maken."