Anderlecht hoopt Hoedt zondag ter beschikking te hebben, maar Kompany zag ook goeie Debast

Wesley Hoedt krijgt morgen zijn schorsingsvoorstel te horen voor zijn rode kaart tegen Cercle Brugge. Als Anderlecht daarmee niet akkoord gaat, wordt de uitspraak van het Disciplinair Comité pas maandag gedaan.

Dat zou betekenen dat Hoedt kan spelen in de Brusselse derby tegen Union. Daarna volgt een dubbele confrontatie met Eupen in beker en competitie. Mogelijk gaat Anderlecht er dus alles aan doen om Hoedt zondag nog speelgerechtigd te hebben, zeker met de twijfels rond Hannes Delcroix, die geblesseerd moest vervangen worden.

Al heeft Vincent Kompany ook een heel goeie Zeno Debast gezien en dat stelde hem redelijk gerust. Debast viel in met flair en verstuurde ook een paar goeie crosses. Het vertrouwen bij Anderlecht in Debast is in ieder geval heel groot, maar ze willen hem met mondjesmaat brengen.