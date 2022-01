Van der Bruggen knijpt zich in de wang bij hoogconjunctuur Cercle: "Winst op Anderlecht was specialer dan met Gent"

Hannes Van der Bruggen is het verlengstuk van Dominik Thalhammer op het veld. De kapitein van Cercle Brugge moet zich ook even in de wang knijpen bij de hoogconjunctuur van de ploeg. Winst op het veld van Anderlecht gebeurt ook niet alle seizoenen voor hem.

Van der Bruggen is wel de voorzichtigste van de hoop. "Zelfs na deze zege in Anderlecht blijf ik consequent voorzichtig. Ja, we staan nu in die top acht, maar van onze tien resterende matchen zijn er nog zeven tegen ploegen die boven ons of dicht in onze buurt staan: Genk, Standard, Mechelen, Kortrijk, Gent, Charleroi, Antwerp", klinkt het bij HLN.

"We koesteren onze huidige hoogconjunctuur, maar moeten beseffen dat we ook nog wel eens zullen verliezen. Dat het pakweg zaterdag tegen Oostende een walk-over zal worden, is de denkfout die we niet mogen maken.”

Hij won ooit al eens met Gent op Anderlecht, maar het blijft dus zeldzaam voor de 28-jarige routinier. “De slotmatch van de reguliere competitie in het jaar dat we met de Buffalo’s de titel pakten. Deze zege met Cercle is specialer. Ik maakte hier tien moeilijke maanden mee, nu hangt eindelijk de rust in de Vereniging waarvoor ze onder meer mij gehaald hebben.”