Zoals verwacht moet deze speler het elftal dragen van Anderlecht: "Ik heb zelf getwijfeld over hem"

We lieten het u gisteren al weten: Thomas Delaney gaat niet meer uit het elftal bij Anderlecht dit seizoen. De middenvelder moet voor de nodige strijd en vuur zorgen als paars-wit onder druk staat. Brian Riemer bevestigde dat hij heel belangrijk wordt.

Delaney speelde een belangrijke rol in het eerste halfuur tegen Cercle. De Vereniging was toen beter en bezorgde Anderlecht problemen, maar kansen kwamen daar niet uit voort. Dat had veel te maken met het werk dat Delaney voor de verdediging en hoger opknapte.

Riemer zag het graag gebeuren. "Ik weet dat er twijfels waren rond Thomas", knikte hij. "Pas op, ik heb ook getwijfeld. Daarom zat hij ook op de bank."

Delaney kende een heel moeilijk seizoen. Een sterk begin, maar toen kwam die schouderblessure. "Hij kon nooit in een ritme komen", aldus Riemer. "Eerst was er die schouderblessure, daarna kwam die hamstringblessure. Telkens hij naar zijn beste niveau toegroeide, moest hij herbeginnen."

Waarom ik altijd naar hem teruggrijp? Omdat hij karakter heeft

Maar telkens komt de 32-jarige Deense international ook bovendrijven. Riemer grijpt altijd terug naar hem. "Waarom? Thomas heeft in meerdere landen prijzen gewonnen. Ik zal je zijn belangrijkste troef verklappen: karakter."

"Hij is een leider. Hij kan knokken, hij weet wat winnen is. Hij maakt anderen beter. De verantwoordelijkheid die hij neemt op het veld is zo belangrijk. Dat heb je nodig. Nu kan hij dat ook bewijzen door ons door die laatste vijf matchen te loodsen."

Zoals we ook al schreven: Delaney speelt ook voor zijn toekomst in Brussel. Als hij Anderlecht naar succes leidt, zal Fredberg ook zijn uiterste best doen om hem definitief over te nemen van Sevilla.