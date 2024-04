De positivo in Riemer is weer helemaal terug: "Ik kreeg al vragen wanneer hij nog eens een goeie match ging spelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht staat na speeldag vijf nog steeds op kop in de Champions' Play-offs, maar voelt nu de hete adem van Club Brugge in de nek. Elke misstap kan dodelijk zijn en daarom was het na de non-match in Genk belangrijk om thuis weer aan te knopen met de zege.

Brian Riemer stapte na de match goedgemutst de perszaal in. Net zoals hij dat dinsdag al deed. Zijn uitval na de match in de Cegeka Arena wil hij zo snel mogelijk doen vergeten. Dat past niet bij zijn imago. We kunnen u zeggen: dat klopt ook.

Riemer is een positief ingesteld persoon. Meelevend ook. Zo was hij enorm blij voor Colin Coosemans en Théo Leoni. "Ik kreeg al vragen wanneer Théo nog eens een goeie match ging spelen. Bij deze is dat ook beantwoord. En dat hij dan nog twee keer scoorde..."

Zelfs dat eerste halfuur vond hij positief. Toen kon Anderlecht werkelijk niets klaarmaken op het middenveld. "We wisten dat we die eerste 20 minuten zouden moeten overleven. Ik moet zeggen: de organisatie was heel sterk. Daarna was het wachten op het moment om de match open te breken."

"We toonden kwaliteit met en zonder bal. We toonden ook kwaliteit om vooruit te voetballen. Ik ben gwoon heel blij met onze prestatie in het algemeen."

Drie thuismatchen, drie keer winst. Twee uitmatchen, twee keer verlies. Dat zal anders moeten om kampioen te spelen. "Uiteraard. Je kan genoeg hebben met enkel je thuismatchen te winnen, maar dat geloof ik niet. Maar we gingen ook naar Brugge en Genk om er te winnen. Sowieso zullen we op verplaatsing beter moeten presteren."