Zulte Waregem mag Bossut danken en houdt puntje thuis tegen OH Leuven

Zowel Zulte Waregem als OH Leuven wilden graag punten pakken om onderaan wat meer speelruimte te krijgen. En dus mochten we ons aan een spannend duel verwachten, toch?

Zulte Waregem telde 23 punten voor de start van de speeldag. Timmy Simons en Davy De fauw posteerden nieuwkomer Cools in de basis ten voordele van Ciranni, terwijl Hubert op het middenveld Boya kwam vervangen.

Marc Brys wisselde dan weer flink bij OH Leuven. Al-Tamari, Schrijvers, Keita, Allemeersch en Maertens verdwenen uit de ploeg, voorin werd Kaba na zijn avonturen in de Afrika Cup meteen klaargestoomd voor een basisplaats.

© photonews

© photonews

Die zou het vertrouwen niet beschamen. Een eerste doelpunt werd nog afgevlagd voor buitenspel, maar op het halfuur kon hij alsnog de 0-1 tegen de touwen duwen. Nog voor de rust wist Vossen op aangeven van Gano de bordjes gelijk te hangen.

Spanning

De Leuvenaars waren nochtans dominant, met op een bepaald moment zelfs 70 procent balbezit. Na de pauze leverde die dominantie ook nog eens kansen op voor de bezoekers, maar Sammy Bossut stond meermaals pal.

© photonews

Shengelia en De Sart zagen hun pogingen gestuit door de goalie van Zulte Waregem in een tweede helft die steeds minder om het lijf had. In een desolaat en leeg stadion valt de koude en de kilte dan nog eens extra op, al waren er veel duels en goede intenties en kwamen de fans in het begin van de wedstrijd de spelers van buiten het stadion aanmoedigen.

Spannend bleef het op die manier wel tot in het absolute slot. Beide teams probeerden wel, maar leken elk puntje in de strijd tegen degradatie ook wel belangrijk te vinden. En zo bleef het uiteindelijk op 1-1 aan de Gaverbeek.