Jelle Vossen scoort opnieuw voor Essevee in gelijkspel tegen OH Leuven: "Als er één ploeg verdiende te winnen ..."

Jelle Vossen prikte ook tegen OH Leuven opnieuw zijn doelpuntje tegen de touwen en daarmee blijft hij belangrijk voor Zulte Waregem. Hij zat achteraf met een dubbel gevoel.

"Op zich is het wel een billijk gelijkspel denk ik", aldus Jelle Vossen in zijn reactie na de 1-1 tegen OH Leuven.

Reactie

"Als er een ploeg had kunnen winnen, dan waren wij het misschien wel op basis van ons overwicht. Maar we moeten blij zijn met de reactie na het tegendoelpunt."

"De match tegen Beerschot wordt heel belangrijk, maar in de situatie waarin we zitten zijn alle wedstrijden belangrijk. We weten dat we nog een aantal punten moeten halen om ons te verzekeren van het behoud."