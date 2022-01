Maandag nog op Afrika Cup, woensdag al scorend in JPL: "Toont hoezeer hij begaan is met de club"

Maandagavond viel hij nog in op de Afrika Cup, woensdagavond stond hij al opnieuw aan de aftrap én aan het kanon bij OH Leuven.

Sory Kaba werd in de achtste finales van de Afrika Cup met Guinee uitgeschakeld door het Gambia van Saintfiet: 0-1.

In die wedstrijd viel de spits van OH Leuven tien minuten voor tijd in, na de uitschakeling ging het snel en woensdag speelde én scoorde hij al gewoon voor OHL op bezoek bij Zulte Waregem.

Dedication

Een sterk staaltje klaarstomen dus. "Als je hem klaarstoomt, dan moet je hem ook laten starten en vervangen wanneer nodig. Aan een invalbeurt heb je weinig", aldus coach Brys.

"Plots was hij hier", vulde Casper De Norre aan na de match. "Maandag nog op de Afrika Cup, nu alweer van belang voor ons. Het toont ook hoezeer Sory Kaba bezig is met OH Leuven en dat we op hem kunnen rekenen."