Duo al goed voor 25 goals: "Zou liever wat minder scoren en wat meer punten pakken"

Bij Zulte Waregem doen de spitsen het eigenlijk zeker niet slecht. Vossen zit aan veertien goals, Gano aan elf. En toch staat het team amper twee punten boven Seraing, de voorlaatste.

"Ik zou liever wat minder scoren en wat meer punten pakken", aldus Jelle Vossen na de 1-1 tegen OH Leuven, waarin de spits zijn veertiende van het seizoen maakte.

"Dat is het zure aan de hele zaak dat we pas derdelaatste staan, ondanks de goals van de spitsen", geeft hij aan. Vossen en Gano zorgen samen voor 25 van de 33 goals van Essevee.

Aanvallende middenvelder

Al doet Vossen dat de laatste weken eerder als aanvallende middenvelder. Soms gaat hij zelfs ballen halen op de eigen helft.

"Ik speel daar graag, ik heb in het verleden nog al in steun gespeeld van een diepe spits. Natuurlijk kon je bij Club Brugge dan wel op de helft van de tegenstander blijven, dat is nu anders."