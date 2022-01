Kritiek op het veld na #ZWAOHL, spelers oneens over impact vele afwezigen

Zulte Waregem en OH Leuven hebben de punten weten te delen aan de Gaverbeek. Achteraf waren er wel een aantal hete hangijzers.

"Het was geen hoogstaande wedstrijd en er waren niet al te veel kansen", was Casper De Norre eerlijk na de 1-1 van OH Leuven bij Zulte Waregem.

Moeilijk veld

"Het was een moeilijk veld om op te spelen, alles bij elkaar is het wel een billijk en terecht gelijkspel. Na het verlies van afgelopen weekend en met de vele afwezigen die we hadden is dat zeker niet slecht."

Een gevoel dat toch niet meteen werd gedeeld door Jelle Vossen: "Veel afwezigen? Ach, dat is ook niet altijd de waarheid. Als je hun team ziet, dan is dat toch gewoon een heel stevig elftal."