Refaelov moet zowaar weer voor Club Brugge gaan supporteren: "Voor competitie zou het best zijn dat zij vanavond winnen"

Geen van de sterkhouders van Anderlecht gaf gisteren thuis tegen Cercle Brugge. Te zwaar onder druk gezet door de pressing van de Vereniging. Ook Lior Refaelov had het bijzonder moeilijk.

Ook de Israëliër haalde achteraf de rode kaart voor Hoedt aan. "Het was moeilijk daarna. We bleven wel georganiseerd en kregen niet te veel kansen tegen, maar een fantastische trap heeft de wedstrijd beslist. Zonder twijfel dat het resultaat niet hetzelfde was geweest als we met elf gebleven waren."

De beslissingen van de VAR beginnen wel op de zenuwen te werken bij Anderlecht. Gelijkaardige fases van de tegenstanders werden de voorbije weken niet bestraft. "Ik weet niet waarom. Als ze een beslissing moeten nemen, is het dikwijls tegen ons. Vandaag is daar wel geen voorbeeld van. Als ze de beelden analyseren en denken dat het rood is, zal dat wel de juiste beslissing zijn."

Anderlecht moet nu al gaan hopen dat Club Brugge van Union wint... "Voor de competitie zou dat waarschijnlijk het beste zijn", knikte de voormalige Bruggeling.