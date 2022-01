Kortrijk en Charleroi verdelen de punten in belangrijk duel

Vandaag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma in de strijd om een plekje in de play-offs. Charleroi nam het in eigen huis op tegen KV Kortrijk.

Vandaag stond er een speciale wedstrijd op het programma voor de coach van KV Kortrijk, Karim Belhocine. De jonge coach van de Kerels nam het namelijk op tegen zijn ex-ploeg Charleroi. Afgelopen zomer nam Edward Still het roer van hem over. Voor deze wedstrijd stond Charleroi op de vijfde plek in de Jupiler Pro League, Kortrijk stond op plek acht. Beide ploegen hadden de punten dus nodig om in de race te blijven voor een plekje in de play-offs.

Charleroi begon goed aan de wedstrijd. Er zat heel wat meer vuur en durf in hun spel dan in de wedstrijd tegen Gent van afgelopen weekend. Meteen versierden ze enkele kleine kansjes, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Na een sterk kwartier van de thuisploeg, kregen ze toch het deksel op de neus. Lucas Rougeaux kopte op hoekschop de bal knap voorbij Kamara in doel. Het was het eerste doelpunt van het seizoen voor de 27-jarige Franse verdediger. Charleroi had meteen een reactie in huis. Ilic wist een schot van Zaroury knap uit de hoek te duiken.

Na amper twintig minuten wist Charleroi de voorsprong van Kortrijk opnieuw uit te wissen. De tweevoudige Rode Duivel, Joris Kayembe, zette zich knap door in de zestien, legde de bal breed op Vakoun Bayo, die Ilic wist te kloppen. Alles was te herdoen. Na het doelpunt wist Kortrijk de wedstrijd opnieuw in handen te nemen. Ze versierden nog enkele kansen, waarvan de grootste een stevig schot was van de doelpuntenmaker van het eerste doelpunt, Rougeaux. Charleroi probeerde op de counter tegen te prikken, maar versierde geen echte kansen meer. Kortrijk bleef baas over de wedstrijd voor de rest van de eerste helft.

Charleroi neemt over

In de tweede helft werd het meteen duidelijk dat Charleroi goed uit de kleedkamer was gekomen. Ze namen meteen de wedstrijd in eigen handen en namen het initiatief. Joris Kayembe was baas over zijn flank en een zeer belangrijke pion bij de opbouw van de aanvallen bij de thuisploeg. Ook de balletjes van Morioka bezorgden de bezoekers kopzorgen. Bij de bezoekers speelde Tsuyoshi Watanabe een dijk van een wedstrijd. De Japanse nieuwkomer stond de hele wedstrijd zeer alert te verdedigen. Hij lijkt dus weldegelijk een versterking te zijn voor de Kerels. Kortrijk probeerde te counteren, maar dat bleek niet de grootste kwaliteit te zijn van de bezoekers. Steeds was Charleroi in overtal omdat er niet goed werd aangesloten door de bezoekers.

Bij de bezoekers speelde Marko Ilic een uitstekende wedstrijd. In de tweede helft stond hij even in een schietkraam, maar hij wist Charleroi van een tweede doelpunt af te houden. De Servische doelman is steeds nog maar 23 jaar oud en verzamelde dit seizoen al zeven clean sheets in de competitie. Dat is even veel als Simon Mignolet en Jean Butez. Enkel Anthony Moris met negen en Sinan Bolat met acht clean sheets doen beter, best indrukwekkend dus! Vandaag zorgde hij er persoonlijk voor dat zijn ploeg een punt uit de brand wist te slepen.