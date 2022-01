Charleroi vergeet zichzelf te belonen tegen KV Kortrijk: "Lieten het na de match te beslissen"

Sporting Charleroi en KV Kortrijk hielden elkaar dinsdagavond in evenwicht (1-1). De Carolo's botsten op een alweer sterk keepende Marko Ilic. Al was coach Edward Still ook niet te spreken over de afwerking van zijn ploeg.

"Sinds Karim Belhocine trainer werd, verloor Kortrijk amper twee van zijn dertien wedstrijden. Wel, vanavond hebben we gezien waarom", gaf Edward Still aan, die onder de indruk was van de over-mijn-lijk-mentaliteit van de Kerels.

Ook Charleroi deed het zeker niet slecht tegen KV Kortrijk. Al legde de T1 van Charleroi na afloop van de wedstrijd de vinger op de wonde. "De nederlagen tegen OHL en Antwerp kwamen hard aan. Maar tegen Gent zag ik afgelopen weekend opnieuw een ploeg die solidariteit toonde en niet op een meter meer of minder keek. Dat zag ik vandaag terug tegen Kortrijk. Vooral op defensief vlak vond ik ons behoorlijk goed. Zij konden slechts twee keer op doel schieten."

Toch was het Kortrijk dat vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. Bayo zette al snel de bordjes gelijk. "Vooral in de tweede helft was er een periode waarin wij heer en meester waren, met veel kansen tot gevolg. Daar kunnen we tevreden over zijn, maar de afwerking moet scherper. Als je dit soort kansen krijgt, moet de wedstrijd in de beslissende plooi gelegd worden", besluit Still.