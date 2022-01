Karim Belhocine pakt met Kortrijk punt op bezoek bij ex-club: "Gestreden met onze wapens"

"Als je een wedstrijd niet kan winnen, moet je er alles aan doen om niet te verliezen." Karim Belhocine zag Kortrijk afzien op bezoek bij Charleroi. Finaal stapten de Kerels met een punt de bus op naar West-Vlaanderen.

Met name na de koffie domineerde Charleroi de wedstrijd. Kortrijk moest alles op alles zetten om de 1-1-stand te consolideren. "Charleroi drukte ons achteruit, maar we zijn erin geslaagd om goed in organisatie te blijven. Af en toe probeerden we er gevaarlijk uit te komen, al gebeurde dat te weinig", gaf Karim Belhocine aan na afloop.

"Charleroi heeft ons vanavond heel wat problemen bezorgd. Ze hebben veel kansen gekregen, maar als coach van Kortrijk ben ik vooral blij met de mentaliteit die mijn jongens vandaag aan de dag hebben gelegd."

"Charleroi speelde in aanvallend opzicht een sterke wedstrijd en was heel solide achterin. Wij hebben gestreden met onze wapens. We wilden deze wedstrijd absoluut niet verliezen en hebben met ons hart gevoetbald. Als je een wedstrijd niet kan winnen, moet je ze niet verliezen", besluit Karim Belhocine, die met Kortrijk voor de achtste opeenvolgende wedstrijd ongeslagen is en zo uitzicht blijft behouden op de top acht.