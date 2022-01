Met één been in 1B! Ijzersterke Mikautadze zadelt Beerschot met immense kater op

Het doek lijkt nu echt te vallen voor Beerschot. Enkele dagen na de zege tegen OHL werden de Ratten op bezoek bij concurrent Seraing met een stevige uppercut van hun wolk gemept. Shankland wiste meteen na rust de treffer van Mikautadze uit. Nog voor het uur velde Maziz het verdict voor Beerschot.

Erop of eronder. De boodschap was duidelijk voor Beerschot: drie punten meenemen op bezoek bij Seraing en de degradatiestrijd lag weer helemaal op. Het waren ook de Ratten die de wedstrijd meteen in handen namen. Avenatti legde knap af op Holzhauser, die Vaca in de basis verving. De volley van de Oostenrijker verdween net naast.

In een kansarme eerste helft herstelde Seraing gaandeweg het evenwicht. Pas iets voorbij het halfuur konden Les Métallos voor een eerste keer dreigen: Biebauw bracht redding op een venijnige schuiver van Mikautadze. Met de rust in zicht ging de zee achterin bij Beerschot helemaal open. Plots stond Bernier oog in oog met Biebauw. De Beerschot-doelman beging een overtreding in de zestien, Georges Mikautadze toonde zich ijskoud vanop elfmeter: 1-0, Beerschot diep in de problemen.

Shankland

Javier Torrente wist wat hem te doen stond en bracht aan de pauze met Shankland een extra aanvaller in de plaats van Bourdin. Beerschot ging met hernieuwde moed op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er na nog geen vijf minuten in de tweede helft. Een hoekschop van Holzhauser belandde voor de voet van Shankland, die het leer met buitenkant rechts via de paal in doel legde.

De klasse van Mikautadze

Beerschot had de wind in de zeilen, maar aan de overzijde bleef het uitkijken voor Mikautadze. De Georgiër draaide knap weg bij Radic en besloot rakelings naast. Het was echter uitstel van executie voor Beerschot, dat zijn lesje nog niet geleerd had. Mikautadze speelde de Beerschot-defensie op een hoopje en zag zijn schuiver op de paal sterven, de goed gevolgde Maziz kon de 2-1 eenvoudig in doel leggen. De individuele klasse van Mikautadze maakte het verschil. Na alweer een schitterende persoonlijke actie vergat de Georgiër even later het licht volledig uit te doen bij Beerschot.

Slotoffensief blijft uit

De Ratten gingen met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker, maar de vizieren van Shankland (kopbal over) en Noubissi (op Dietsch) waren niet scherp genoeg afgesteld. Het geloof bij de Mannekes deemsterde met de minuut verder weg, bij momenten liet de hekkensluiter zelfs een gelaten indruk. Seraing kon de wedstrijd eenvoudig uitspelen. Les Métallos winnen voor het eerst in acht wedstrijden én dienen Beerschot een ongekende mokerslag uit.

Beerschot telt intussen tien punten achterstand op Seraing en heeft meer dan ooit een voetbalmirakel nodig om nog aan rechtstreekse degradatie te ontsnappen. Komen de Ratten deze nieuwe dreun nog te boven? Zaterdag komt Zulte Waregem op bezoek op het Kiel. De match van de aller-, allerlaatste kans?