Routiniers van Beerschot eensgezind na pijnlijke nederlaag bij Seraing: "Nee, het is nog niet gedaan"

De hoop na de zege tegen OHL werd woensdagavond genadeloos aan diggelen geslagen door Georges Mikautadze en co. Beerschot ging ten onder op bezoek bij zijn grootste concurrent en heeft stilaan een Houdini-act nodig om nog te ontsnappen aan rechtstreekse degradatie.

Net als zaterdag stond Ryan Sanusi in de basis bij de Ratten. De middenvelder probeerde zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Beerschot begon aardig aan de wedstrijd, maar na twintig minuten kwam Seraing beter in de wedstrijd. "Iedereen besefte dat we drie punten moesten pakken. Helaas is het ons niet gelukt, maar er valt niemand iets te verwijten. Iedereen heeft alles gegeven", reageert de aanvoerder bij GVA.

"We zetten goed druk en probeerden te voetballen, maar dat was moeilijk tegen zo'n blok voor ons. Bovendien valt die penalty op het slechtst mogelijke moment. Natuurlijk wordt de opdracht nu nóg een pak moeilijker, maar er is maar één optie: blijven gaan. Nu wordt het zaak om die teleurstelling zo snel mogelijk te verwerken en ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd van zaterdag tegen Zulte Waregem."

Wouter Biebauw: "Het is nog niet gedaan"

"De uppercut te veel? Tja, het is sowieso een uppercut", gaf Wouter Biebauw aan. "Er heerst een begrafenisstemming in de kleedkamer. Het is nu aan Ryan Sanusi en mij om alle kopjes weer in dezelfde richting te krijgen. De kloof is groot (10 punten, red.), maar het is nog niet gedaan. Pas als wij opgeven, dan is het helemaal voorbij."