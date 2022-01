Beerschot niet opgezet met VAR: "Als ze moeten tussenkomen, blijft het stil"

Daar ging hij, Javier Torrente. Met zijn gezicht op onweer na een zoveelste ontnuchtering dook de Argentijn de catacomben in. Komt zijn Beerschot deze klap te boven?

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd uitte Javier Torrente kritiek op de VAR, in dit geval Nathan Verboomen. Bij de 2-1 van Seraing werd een voorafgaande overtreding van Opare op De Smet over het hoofd gezien door ref Bram Van Driessche. Ook Verboomen kwam na het bekijken van de beelden niet terug op de beslissing van de ref. En dat leidde tot heel wat frustraties bij Beerschot.

"Wat kan ik erover zeggen, het heeft toch geen enkel nut? Het was in elk geval een duidelijke overtreding. Die jongen van Seraing ging, net voor onze dug-out, met twee voeten vooruit. Als de VAR niet moet tussenkomen, doet hij het wel. En als hij wel moet ingrijpen, blijft het doorgaans stil."

Al besefte Torrente als geen ander dat zijn elftal na een degelijk begin niet genoeg kwaliteit op de mat kon brengen. "Na onze sterke start deden we onszelf de das om met die defensieve fouten die tot de strafschop leidden. Toen die 2-1 viel, hebben we ervoor gekozen om lange ballen in de zestien meter te gaan pompen... Zonder succes", zuchtte de Argentijn.

Zaterdag komt Zulte Waregem langs op het Kiel, dat voor de gelegenheid gevuld zal zijn met 70 procent van de stadioncapaciteit. Wie er naar alle waarschijnlijkheid niet bij zal zijn, is Joren Dom. De sterkhouder verliet in de tweede helft met een pijnlijke grimas het veld. Ook voor Jan Van den Bergh, die er niet bij was tegen Seraing, lijkt de wedstrijd tegen Essevee te vroeg te komen. Wellicht (de club wilde zijn naam niet vrijgeven) zit hij nog in quarantaine na een positieve coronatest.