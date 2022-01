Kompany heeft redelijk goed nieuws over blessure Delcroix

Weeral pech voor Hannes Delcroix. De verdediger moest al vroeg in de match invallen na de rode kaart voor Wesley Hoedt, maar werd bij de rust alweer vervangen door Zeno Debast. Grote zorgen dus, maar Vincent Kompany stelde gerust.

Uiteraard vreesden velen dat hij weer een knieblessure had opgelopen. "Nee, het is niet aan zijn knie", aldus Kompany, die ergens spijt toonde dat hij Delcroix op die manier liet inkomen. "Hij was fit voor de wedstrijd hoor. Maar weet je, hij is zo lang uit geweest en dan moet je hem op zo'n manier het veld opsturen. Zonder veel opwarming. Op dat moment was het de beste keuze, leek ons."

"We hebben geluk gehad dat we Zeno op de bank zitten hadden. Het is waarschijnlijk geen zware blessure en misschien is hij tegen zondag weer beschikbaar", toonde Kompany zich hoopvol.