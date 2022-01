Vertrouwen op summum bij Cercle en uitblinker Matondo: "Er is geen limiet voor ons"

10 op 44 en daarna 24 op 27... Dat gebeurt ook niet elk seizoen zoiets. Cercle Brugge is de Belgische voetbalwereld aan het verbazen en verrassen. Anderlecht is het laatste slachtoffer geworden. En opnieuw was Rabbi Matondo de uitblinker.

Alles wat de 21-jarige Welshman aanraakt, verandert tegenwoordig in goud. Hij is de exponent van de huidige vorm van de Vereniging. "We blijven gaan. Dat is de mentaliteit die we in de club willen krijgen. Zelfs als mensen aan ons twijfelen - zoals vandaag - tonen we dat we de drie punten kunnen pakken."

Waar kan dit Cercle eindigen, want ineens staan ze in de top acht. "Er is geen limiet voor ons", aldus Matondo. "De coach geeft ons een plan en we geven alles op het veld. We kunnen overal in België iets gaan doen. Dat moet voor de fans. Spijtig dat ze er vandaag niet konden bij zijn."

Zijn doelpunt was trouwens een beauty. Van buiten de zestien wegdraaiend van Van Crombrugge. "Er moest er wel eentje binnen gaan, want ik kreeg wel meer mogelijkheden. Ik ging naar binnen en ging zien wat er gebeurde."