Bondsparket vraagt één week schorsing, maar Hoedt mag zondag nog spelen

Wesley Hoedt werd gisteren uitgesloten in de match tegen Cercle Brugge. Hij dreigde daardoor de match tegen Union te missen, maar het bondsparket heeft intussen zijn schorsingsvoorstel bekendgemaakt en dat stipuleert dat hij zondag gewoon kan spelen.

Het Bondsparket vordert één match schorsing en een boete van 1.000 euro, maar... de schorsing gaat pas in vanaf 2 februari. Vanaf woensdag dus. Dat betekent wel dat hij geschorst is voor de bekermatch in en tegen Eupen.