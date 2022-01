Kompany ziet inconsequente beslissingen bij de VAR: "Het begint op te stapelen: Dussenne en Peyre niks... Interventie is interventie"

Vincent Kompany zag zijn ploeg na 25 minuten met tien vallen. Een correcte rode kaart volgens het reglement voor Wesley Hoedt, maar Anderlecht had in de voorbije twee matchen ook zo'n moment waar dan weer geen rood voor de tegenstander werd gegeven.

In de match tegen Standard was dat Dussenne die Amuzu neerhaalde en ervan afkwam met geel. In de match tegen KV Mechelen kreeg Benito Raman geen penalty en Peyre geen rood nadat die laatste aan zijn schouder trok. Dat Hoedt dan wel werd uitgesloten, frustreerde Kompany.

En dat konden we horen in zo'n leeg stadion. "(knikt) Goh ja, het is niet alleen deze fase. Benito tegen Mechelen, Amuzu tegen Standard... Normaal zijn dat fiftyfifty-fases, maar wij beginnen het gevoel te krijgen dat het eerder 51-49 wordt. Mijn frustratie ging niet zozeer over die fase, maar over wat er de voorbije matchen gebeurde. Interventie is interventie! Dat zou den wel consequent mogen gebeuren."

Kompany zag uiteraard dat de rode kaart een impact had op de match. "Ik ben het niet eens met dat we ons lieten overrompelen toen we nog met elf stonden. We wisten precies hoe en van waar het gevaar zou komen. De spelers waren aan het zoeken waar de ruimtes lagen en vonden die na een tijdje ook. De acties kwamen er. Maar dan sta je met tien man en heb je het moeilijk tegen een ploeg zoals Cercle."

Hij wou wel nog een woordje kwijt over zijn jonge spelers, die hij noodgedwongen moest inbrengen. "Stroeykens, Debast, Sardella, Ait El Hadj... ze hebben alles gegeven. Ik ben trots op hen. We kunnen er vandaag geen punten voor laten zien, maar ze hebben gestreden. Dat is het positieve dat ik meeneem uit deze match."