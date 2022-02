Storck gelooft in PO1-kansen na belangrijke zege tegen KV Mechelen: "Laten zien dat we terug zijn"

Het is nog ver voor Racing Genk, 7 punten hebben de Limburgers achter op de top 4. Maar Bernd Storck zet zijn ploeg graag op scherp.

Storck is met Genk bezig om van de Cegeka Arena een stevig fort te maken. Tegen KV Mechelen pakte Racing Genk de vierde zege op rij in het eigen stadion. "We moesten deze wedstrijd winnen om te laten zien dat we terug zijn", opende Storck vastberaden op de persconferentie na het duel tegen KV Mechelen.

"We willen natuurlijk elke wedstrijd winnen maar deze drie punten zorgen opnieuw voor wat meer zelfvertrouwen. Nu moeten we naar Anderlecht zondag, waar het altijd lastig is", klinkt het.

Beschik over twintital spelers die klaar zijn om te spelen

In het Lotto Park zal er gewonnen moeten worden om nog een waterkansje op PO1 te behouden. Storck maakt zich alvast sterk dat zijn ploeg dat kan. "We willen hen het leven zuur maken en ze opnieuw onder druk zetten in het klassement."

De wedstrijden volgen elkaar snel op voor Racing Genk maar de trainer van de Limburgers roteert naar hartelust. Tegen KV Mechelen koos hij voor een volledig andere defensie dan tegen Standard vorige week. "Dat is de sterkte van deze ploeg. Ik heb veel vertrouwen in deze kern, iedereen wil laten zien wat hij waard is. Ik beschik over een twintigtal spelers die allemaal klaar zijn om te spelen en willen tonen wat ze waard zijn als ze de kans krijgen", besluit Storck.