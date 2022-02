Bryan Heynen bleef geloven in overwinning: "Wisten dat de ruimte wel zou komen"

Ondanks het numerieke overwicht duurde het nog tot de 66e minuut voor Racing Genk de ban kon breken tegen KV Mechelen. Toch werd er nooit getwijfeld volgens kapitein Bryan Heynen.

Het is al de vierde wedstrijd op rij die Racing Genk in het eigen stadion al winnend kan afsluiten. "We hadden op voorhand nog gezegd dat elke thuiswedstrijd gewonnen moest worden. Zeker vandaag wisten we dat er gewonnen moest worden", vertelt Heynen voor de camera van Eleven. "Het was een lastig begin ondanks het doelpunt maar na die rode kaart ging het makkelijker."

"Tegendoelpunt mocht niet vallen"

Toch werd het in de tweede helft al snel 1-1 via Cuypers. "Dat doelpunt mocht niet vallen. Maar we bleven naar voor gaan en wisten dat de kansen nog zouden komen. Dat het zo lang duurde nog? Ze kwamen nog fris uit de kleedkamer, na verloop van tijd werd het voor hen moeilijker om de gaten dicht te lopen", was de verklaring van de Genkse kapitein.

Wat nu volgt is een zeer belangrijke utiwedstrijd op het veld van Anderlecht. "Zolang het mogelijk is, blijven we geloven in die top 4. Het komende weekend is heel belangrijk", besluit Heynen.