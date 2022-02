Hugo Cuypers baalt als een stekker: "Hadden onze momentjes"

Hugo Cuypers kon scoren in Genk en zo even Mechelen hoop geven met een gelijkmaker, maar in de eindafrekening werd het alsnog 4-1 voor de Limburgers.

KV Mechelen slikte nog drie doelpunten na de (verrassende) gelijkmaker van Hugo Cuypers. "Er waren vele fases in deze wedstrijd." Kansen laten liggen "We zijn goed begonnen en hebben goed gereageerd na de tegengoal en de rode kaart. We wisten dat het moeilijk zou worden." "Maar we hebben nog kansen gehad, zelfs om op voorsprong te komen. Die hebben we echter laten liggen", aldus Cuypers.