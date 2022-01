Schreuder kan wel leven met gelijkspel thuis tegen Union: "Een verdiend punt"

Na een kwartier van dominantie, zakte Club Brugge in elkaar tegen Union en zagen we voor het eerst sinds lang in 1A een defensief Club Brugge dat moest wachten op de omschakeling.

"De eerste helft was het niet goed", is Schreuder zelf ook eerlijk op de persconferentie. "We waren te nerveus aan de bal, het lukte niet om het spel te verleggen... En als je dan slordig aan de bal bent, lijkt het niet goed te staan op het middenveld. Daarom heb ik tijdens de rust Balanta erin gebracht om opnieuw voor evenwicht te zorgen", klinkt het.

Wissel Lang

Dat Club Brugge in de tweede helft wat meer zou zoeken naar stabiliteit op het middenveld, werd al snel duidelijk. Dat Lang naar de kant moest voor Balanta, was wat verrassender.

"Ik wou een tactische ingreep doen en dan draait het niet om de speler Noa Lang maar om het team. Ik weet van de voorbije weken dat Noa niet topfit is terwijl de andere jongens wel de hele tijd hebben getraind en gespeeld. Het gaat niet om Noa Lang maar om het elftal", aldus Schreuder.

Ondanks dat dit Club Brugge al heel wat ervaring heeft op het internationale toneel, denkt Schreuder dat de druk op de wedstrijd het niveau van zijn spelers aangetast kan hebben. "Dat zal wel een rol gespeeld hebben, net als de staat van het veld. Maar toch mogen we van onze spelers meer verwachten, als we morgen de beelden bekijken zullen de spelers zien dat er wel wat ruimte lag", denkt de Nederlandse trainer.

"Een verdiend punt"

Over naar de tweede helft dan, waar Club Brugge het minder lastig had met Union, maar ook niet mocht spreken van overwicht. "Toch vond ik dit een verdiend punt. We hebben ook kansen gecreëerd met onder meer Dost. In de tweede helft waren we de bovenliggende partij, in de eerste helft was dat Union", geeft hij toe.

Afsluiten doet Schreuder met lof voor zijn concullega bij Union Felice Mazzu: "We hebben tegen een van de beste ploegen van de competitie gespeeld. De spelers weten perfect wat ze moeten doen in balbezit en balverlies. Ze zijn voetballend niet te onderschatten en aanvallend zeer sterk, mijn complimenten aan de trainer", besluit hij.