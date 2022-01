Felice Mazzu ziet dat zijn Union ook tegen Club Brugge hoge ogen gooit: "Vertrek hier met gemengd gevoel"

Na een 0-0 tegen Club Brugge en een nieuwe indrukwekkende prestatie is het geloof in een sprookje voor Union opnieuw wat gesterkt.

Een gelijkspel op het veld van Club Brugge, op voorhand zou Union daar zeker niet ontevreden mee geweest zijn vermoeden we. De eerste achtervolger wordt zo op 9 punten gehouden en dat is nooit een slechte situatie om in te zitten.

Toch zat er op de persconferentie na Club Brugge-Union een trainer met gemengde gevoelens voor de verzamelde pers. "Als je niet kan winnen, moet je zien dat je niet verliest. Dat is gelukt", opende Union-trainer Felice Mazzu.

"Maar, de man van de match was vandaag Simon Mignolet en dat wil zeggen dat we echt wel de betere ploeg waren. Ik ben heel fier op mijn spelers, de manier waarop ze speelden tegen de landskampioen van de voorbije twee jaren... Vooral in de eerste helft hebben we mooie dingen laten zien. Uiteindelijk is een 0-0 ook niet slecht, we houden de 0 en hebben amper iets weggegeven", probeerde Mazzu positief te blijven.

En nu... de derby

Na een thuiswedstrijd tegen Racing Genk en een verplaatsing naar Club Brugge, volgt voor Union de volgende topwedstrijd al snel: de derby tegen Anderlecht in het eigen Dudenpark.

Maar Mazzu is niet tevreden met de kalendermaker. Waar er in het verleden veel kritiek is gekomen van ploegen die vaak op zondagavond moeten spelen, vindt Mazzu dat Union net te vroeg moet spelen.

"We waren deze speeldag de laatste ploeg die aan spelen toe kwam en zondag moeten we opnieuw als eerste wedstrijd van de dag aan de bak. Ik heb vertrouwen in mijn medische staff, maar het wordt wel zwaar voor de groep. Ik kijk er alleszins wel naar uit om eindelijk opnieuw supporters te mogen ontvangen en dat net voor de derby", besluit hij.