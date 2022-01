Club Brugge levert zowel man als flop van de match na 0-0 tegen Union

Dat Club Brugge tegen Union de rust in trok zonder tegendoelpunt, had het vooral te danken aan doelman Simon Mignolet. En vooral niet aan Stanley Nsoki.

Vervanger voor Kossounou

In juli 2021 verkocht Club Brugge Odilon Kossounou voor zo'n 23 miljoen euro aan Bayer Leverkusen. Een toptransfer voor club en speler want Blauw-Zwart mocht met een stevig gevulde portefeuille de transfermarkt bezoeken op zoek naar een vervanger.

Die vonden ze met Stanley Nsoki, een jonge Franse verdediger die uit de jeugd van PSG komt en in de zomer van 2019 naar Nice trok voor 12,5 miljoen euro. Twee jaar later plukte Club hem weg voor meer dan 6 miljoen euro bij de Ligue 1-ploeg en kondigde de transfer met de grote trom aan.

Matig seizoensbegin

Maar na iets meer dan een half jaar lukt het Nsoki niet om te overtuigen achterin bij Club Brugge, bijna elke wedstrijd was er wel een foutje dat werd kwijtgescholden met het excuus jeugdig nonchalance. Tegen Union stapelden de fouten zich echter op.

Dramatische wedstrijd

In de eerste helft wou Nsoki voor Vanzeir komen om de bal te onderscheppen maar hij ging volledig over de bal waardoor Vanzeir één op één kwam met Mignolet. De verdediger mocht zijn doelman danken voor de redding. In de tweede helft kwam er na een goede interceptie een dramatische pass en kon Union bijna profiteren.

Globaal genomen was de gehele tweede helft van Nsoki dramatisch met meer slechte dan goede baltoetsen. Zelfs vanuit de perstribune klonk er hoongelach. Online was de kritiek alleszins ook niet mals. Een bloemlezing (lees verder onder de tweets).

De scout die Nsoki gescout heeft onmiddellijk ontslaan aub #CLUUSG — Alexander🇧🇪 (@mcfc_Alexander) January 27, 2022

“NSOKI” is een anagram voor “O NIKS” #CLUUSG — Wim Stragier (@Stragge) January 27, 2022

Nsoki out aub... what the hell is me dat zeg?? Union heeft Nieuwkoop, wij Miskoop.#ClubBrugge #CluUsg — Nico Vanhaelen (@NVanhael) January 27, 2022

Nsoki, was die gratis bij een doos cornflakes? #CLUUSG — Wim Stragier (@Stragge) January 27, 2022

Schreuder gelooft alleszins nog in zijn centrale verdediger, op de persconferentie achteraf zei de Nederlander dat Nsoki onmiskenbaar veel potentieel heeft en enorm veel kwaliteit. Maar dan mag het toch net ietsje meer zijn, of hij komt mee in het lijstje van verdedigers die heel duur gekocht zijn en uiteindelijk op een flop uitdraaien. En dan denken we spontaan aan Boubacar Sanneh bij Anderlecht.