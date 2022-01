Deniz Undav streng na gelijkspel tegen Club Brugge: "Heb aan ref gevraagd of hij voor Club speelde"

Union verlaat Brugge met een punt op zak donderdagavond. Een verdiend punt en volgens topschutter Undav was het extra moeilijk aangezien de wedstrijdleiding ook nog eens tegen hen was.

"We hebben vandaag twee punten verloren", opent Undav voor de camera van Eleven. "We hadden drie grote kansen en vier kleinere kansen. Bovendien houden we ook nog eens de 0 tegen een van de beste ploegen uit de competitie", aldus Undav.

De tandem Undav-Vanzeir is een van de meest effectieve spitsenduo's van Europa op het veld, maar ook ernaast laten ze van zich horen want Vanzeir vergezelde zijn spitsbroeder voor de camera.

"Mignolet redt op ervaring"

"Jammer dat ik die twee grote kansen mis. Mignolet maakte zich bij die één op één heel groot en heeft natuurlijk veel ervaring. Maar ik ga nu niet treuren, de volgende matchen zijn even belangrijk", vindt Vanzeir.

Maar voor Undav was het interview toch nog niet afgelopen, er moest de Duitser nog iets van het hart. "Als we vandaag hadden gescoord, hadden we gewonnen ook. Maar het is lastig om te winnen tegen Club Brugge, zeker met de scheids langs hun kant. Ik heb hem nog gevraagd of hij voor Club Brugge speelt. Het was niet normaal toch? Ze maken tal van tactische fouten die onbestraft blijven. Wij krijgen voor elke kleine fouten een gele kaart...", foetert hij.

Dante Vanzeir lachte eens goed met de uitspraken van zijn ploegmaat om de situatie wat te ontmijnen en omarmde zijn ploegmaat met de woorden. "Komaan man, de wedstrijd is gedaan. Nu focus op de volgende."