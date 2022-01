Deniz Undav krijgt formele verwittiging voor zijn forse uithaal na Club Brugge - Union

Deniz Undav komt er met een formele verwittiging van af. De Duitse aanvaller haalde fors uit naar scheidsrechter Lawrence Visser na afloop van Club Brugge - Union. Dat levert Undav een verwittiging van de voetbalbond op, maar geen schorsing.

Undav wilde na afloop van de partij absoluut een interview geven aan Eleven Sports en na enige tijd werd ook duidelijk waarom. Hij haalde ineens hard uit naar Visser. "Winnen van Club Brugge is moeilijk, zeker wanneer ze hulp krijgen van de ref. We hebben tegen twaalf man gespeeld, je kon ook niet met de ref praten", klonk het in zijn opmerkelijke betoog.

Volgens Het Nieuwsblad heeft het Bondsparket zich reeds gebogen over de uitlatingen van Undav. Dat waakt erover dat de integriteit van scheidsrechters niet in twijfel wordt getrokken. Omdat Undav nog geen eerdere grote misstappen beging en het een interview betrof dat vlak na de match werd afgenomen, krijgt hij enkel een formele verwittiging.

Pro League kan ook nog actie ondernemen

Het Bondsparket heeft wel aangegeven dat dit niet voor herhaling vatbaar is, anders zal de speler in kwestie in de toekomst wel vervolgd worden. Overigens kan los van het Bondsparket ook de Pro League nog beslissen om al dan niet actie te ondernemen.